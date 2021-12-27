«Газпром» сообщил о максимальном за пять лет суточном отборе газа из российских ПХГ

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Компания «Газпром» сообщила, что с 22 декабря из-за аномально низких температур работает в режиме осенне-зимних максимумов, уровень суточного отбора газа из российских подземных хранилищ стал максимальным за последние пять лет.
«Газпром» сообщил о максимальном за пять лет суточном отборе газа из российских ПХГ
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет», — заявили в компании.

Отмечается, что общий объём суточных поставок газа российским потребителям достигал 1656 млн кубометров.

В сообщении говорится, что 23 декабря был зафиксирован рекорд суточных поставок российского газа в КНР.

«Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам, в полном объёме, в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — подчеркнули в компании.

Ранее «Газпром» сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени.

Также стало известно, что 27 декабря «Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на дополнительной сессии аукциона. Предложение уже неделю остаётся невостребованным.

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