В Подмосковье рассказали о специфике социальных расходов в 2022 году

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов назвал основные сферы расходов бюджета Подмосковья на 2022 год. В их число вошли образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальная защита — на эти цели власти региона направят около 70% всех собранных средств.
В Подмосковье рассказали о специфике социальных расходов в 2022 году
  • © Московская областная Дума
  • РИА Новости

Как информирует телеканал «360», общие данные бюджета Московской области на 2022 год: доходы — 759 млрд рублей, это на 5% больше, чем в 2021 году; расходы — 805 млрд рублей, на 7% больше, чем в уходящем году.

Уточняется, что 158 млрд рублей направят на строительство и ремонт школ и детских садов. 125 млрд рублей заложили на нужды сферы здравоохранения, в частности 33 млрд рублей потратят на строительство новых больниц и поликлиник.

Все льготные категории жителей региона продолжат получать адресные выплаты. На эти цели в бюджете заложили 90 млрд рублей. Брынцалов отметил, что речь идёт о 2,5 млн жителей Московской области.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее приняли бюджет республики на 2022 год и на плановый период 2023 — 2024 годов во втором чтении.

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