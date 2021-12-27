Первую в России атомную станцию для наработки водорода могут ввести в эксплуатацию к 2036 году

Короткая ссылка
Первую в России атомную станцию для наработки водорода запланировано ввести в эксплуатацию к 2036 году, сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«В декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию», — цитирует РИА Новости Никипелова.

По его словам, физический пуск первого блока АЭТС запланирован на конец 2032 года.

Он отметил, что на данный момент завершается разработка эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).

6 декабря стало известно, что в России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить