Первую в России атомную станцию для наработки водорода могут ввести в эксплуатацию к 2036 году

Первую в России атомную станцию для наработки водорода запланировано ввести в эксплуатацию к 2036 году, сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«В декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию», — цитирует РИА Новости Никипелова.

По его словам, физический пуск первого блока АЭТС запланирован на конец 2032 года.

Он отметил, что на данный момент завершается разработка эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).

6 декабря стало известно, что в России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород.