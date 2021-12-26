«Газпром» седьмой день не бронирует мощности Ямала — Европы для транзита через Польшу

«Газпром» на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу в понедельник, 27 декабря.

Legion-Media