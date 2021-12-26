«Газпром» седьмой день не бронирует мощности Ямала — Европы для транзита через Польшу

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«Газпром» на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу в понедельник, 27 декабря.
«Газпром» седьмой день не бронирует мощности Ямала — Европы для транзита через Польшу
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform.

Таким образом, «Газпром» уже неделю не бронирует польский участок Ямала — Европы.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Куприянов отметил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

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