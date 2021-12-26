Аналитик Юшков объяснил обвинения в адрес «Газпрома» со стороны Запада

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с обвинениями в адрес России и «Газпрома» со стороны западных стран в связи с якобы недостаточными объёмами поставок газа.
Аналитик Юшков объяснил обвинения в адрес «Газпрома» со стороны Запада
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«Самый простой вариант: свалить всё на Россию, на «Газпром». Потому что это привычно для европейцев, и, самое главное, если не «Газпром» виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в сложившейся ситуации. Надо тогда признавать, что была неправильная энергетическая политика, что надо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода — то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет», — объяснил Юшков.

Он отметил, что все «боятся потерять политические очки».

«Проще свалить на «Газпром»... Мало прокачивает или мало продаёт... Это самый удобный вариант. Россию и «Газпром» демонизировали много лет, поэтому условия, когда европейские избиратели готовы принять такую версию, уже давно созданы», — заявил специалист.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Куприянов отметил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже спотовых цен.

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