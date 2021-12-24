Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ
  • Legion-Media

«Когда мы говорим про ценовые рекорды по газу в районе $2000 за 1 тыс. кубометров, то разговор идёт о газовых фьючерсах, то есть о биржевом инструменте, где такие ситуации случаются», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, биржевые игроки реагируют на новостной фон.

Как отметил Юшков, бизнес-схема простая — трейдеры купили фьючерсы по цене $1000—1100 за 1 тыс. кубометров, затем разогнали цены на газ и перепродали бумаги за $2000.

«Из-за массовости продаж газовые котировки начали падать», — пояснил эксперт.

Ранее, как сообщало ФАН, президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал об итогах года в мировой экономике.

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