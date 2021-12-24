Компании Томской области экспортировали сельхозпродукции почти на $46 млн за год

Экспорт сельхозпродукции из Томской области вырос в 2021 году и достиг почти $46 млн.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Предприятия региона поставили на мировой рынок сельхозтоваров на $45,78 млн, что составило 116% от годового плана. В экспортном ассортименте по-прежнему лидирует продукция мясной и молочной отрасли — свинина, курица, мороженое — $15,6 млн», — рассказали в администрации.

Там отметили, что большим спросом пользуются томское рапсовое масло, жмыхи, соусы — таких товаров реализовано на $9,6 млн.

Агропромышленную продукцию в 2021 году предприятия региона отправили в 59 стран.

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