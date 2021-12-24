«Газпром» пятый день подряд не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа

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«Газпром» в ходе регулярной сессии суточного аукциона не забронировал на сутки вперёд мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.
«Газпром» пятый день подряд не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform.

Отмечается, что во время аукциона «на сутки вперёд» было предложено забронировать на субботу, 25 декабря, мощность в объёме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали, но данное предложение осталось без спроса.

Агентство уточняет, что российская компания уже пятый день подряд воздерживается от бронирования польского участка трубопровода Ямал — Европа на регулярной сессии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».

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