Аналитик «Банки.ру» Тихонов прокомментировал динамику ключевой ставки

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Аналитик аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов прокомментировал динамику ключевой ставки.
Аналитик «Банки.ру» Тихонов прокомментировал динамику ключевой ставки
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«ЦБ делает основной упор на ключевую ставку как на главный инструмент в борьбе с инфляцией», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По прогнозу эксперта, в I квартале и даже в первой половине 2022 года может быть повышение ставки ЦБ с менее резкими шагами, то есть ниже 1 п. п.

«Если удастся в какой-то мере достичь желаемых прогнозных результатов, то уже к концу 2022 года возможен возврат к более мягкой монетарной политике и началу нового цикла снижения ключевой ставки», — полагает Тихонов.

Ранее сообщалось, что ВТБ допустил дальнейший рост ставок по кредитам после повышения ключевой ставки до 8,5%.

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