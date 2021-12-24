Новак: Россия за год поставит на мировой рынок около 41,5 млрд кубометров газа

Россия за 2021 год поставит на мировой рынок около 41,5 млрд куб. м газа в виде СПГ, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день мы порядка 30 млн т производим СПГ и поставляем на мировые рынки. В переводе на кубические метры газа — это порядка 41,5 млрд куб. м газа будет в этом году в целом поставлено СПГ», — цитирует российского вице-премьера РИА Новости.

Он также отметил, что в правительстве надеются на первые поставки топлива к середине следующего года через газопровод «Северный поток — 2».

По словам Новака, процесс сертификации проекта может быть завершён в середине 2022 года.