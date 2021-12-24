«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% газа

Короткая ссылка
Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% закачанного в этом году газа, сообщает компания «Газпром».
«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% газа
  • AP

«По данным Gas Infrastructure Europe на 22 декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объёма газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многие годы наблюдений.

Ранее в ходе дополнительной сессии аукциона «Газпром» не забронировал на пятницу, 24 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить