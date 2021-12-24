«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% газа

Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% закачанного в этом году газа, сообщает компания «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe на 22 декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объёма газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многие годы наблюдений.

Ранее в ходе дополнительной сессии аукциона «Газпром» не забронировал на пятницу, 24 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.