Депутат Аксаков рассказал о снижающих риски в кредитном секторе инициативах

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о законодательных инициативах, снижающих риски в кредитном секторе.
Депутат Аксаков рассказал о снижающих риски в кредитном секторе инициативах
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» депутат напомнил, что Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ количественно ограничивать выдачу необеспеченных и высокорискованных кредитов.

По его словам, в соответствии с принятым законом будет создана платформа «Знай своего клиента». Так, банк или МФО сможет зайти на сайт ЦБ и увидеть, в какой зоне риска находится их клиент, объяснил депутат.

«В зелёной, то есть безопасной зоне, сейчас находится более 99% банковских клиентов. Для них все операции должны проводиться без ограничений. Но в красной, тревожной, зоне остаётся 0,7% клиентов, по которым у ЦБ уже есть информация. По ним, конечно, будут ограничения», — уточнил Аксаков.

Он отметил, что согласно закону такие клиенты будут лишены статуса юрлица, не смогут создавать компании в течение определённого времени.

«Таким образом, добросовестным участникам рынка мы даём возможность спокойно работать, а недобросовестных будем выводить. Причём всю информацию о них будут передавать в правоохранительные органы», — заключил он.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с kp.ru напомнил, что банки не вправе навязывать услуги клиентам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить