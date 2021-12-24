Депутат Аксаков рассказал о снижающих риски в кредитном секторе инициативах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о законодательных инициативах, снижающих риски в кредитном секторе.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат напомнил, что Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ количественно ограничивать выдачу необеспеченных и высокорискованных кредитов.

По его словам, в соответствии с принятым законом будет создана платформа «Знай своего клиента». Так, банк или МФО сможет зайти на сайт ЦБ и увидеть, в какой зоне риска находится их клиент, объяснил депутат.

«В зелёной, то есть безопасной зоне, сейчас находится более 99% банковских клиентов. Для них все операции должны проводиться без ограничений. Но в красной, тревожной, зоне остаётся 0,7% клиентов, по которым у ЦБ уже есть информация. По ним, конечно, будут ограничения», — уточнил Аксаков.

Он отметил, что согласно закону такие клиенты будут лишены статуса юрлица, не смогут создавать компании в течение определённого времени.

«Таким образом, добросовестным участникам рынка мы даём возможность спокойно работать, а недобросовестных будем выводить. Причём всю информацию о них будут передавать в правоохранительные органы», — заключил он.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с kp.ru напомнил, что банки не вправе навязывать услуги клиентам.