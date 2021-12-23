В ЦБ назвали объём международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 17 декабря составили $626,3 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 17 декабря составили $626,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,8 млрд, или на 0,1%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост резервов произошёл в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года.

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