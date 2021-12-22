Оборот пострадавших от пандемии компаний Москвы превысил уровень 2019 года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в сентябре — ноябре 2021 года достиг 1,4 трлн рублей, превысив на 58,3% результат сентября — ноября 2020 года и на 41,5% — 2019 года.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал правительства города.

«На осенние месяцы пришёлся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 млрд рублей», — заявил заммэра.

По словам Ефимова, всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей в Москве достиг 4,3 трлн рублей.

Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.