Оборот пострадавших от пандемии компаний Москвы превысил уровень 2019 года
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал правительства города.
«На осенние месяцы пришёлся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 млрд рублей», — заявил заммэра.
По словам Ефимова, всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей в Москве достиг 4,3 трлн рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.