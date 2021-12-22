Физический поток газа по трубопроводу Ямал — Европа остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования

Физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию остановился из-за отказа «Газпрома» 21 декабря бронировать мощности прокачки на 22 декабря.

Как сообщает ТАСС, это следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

При этом реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.

21 декабря сообщалось о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.