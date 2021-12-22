Физический поток газа по трубопроводу Ямал — Европа остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, это следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
При этом реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.
21 декабря сообщалось о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.