Новак рассказал об уверенном развитии энергетической отрасли России

Вице-премьер Александр Новак в поздравлении по случаю Дня энергетика, который отмечают в России 22 декабря, отметил, что энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития.

«Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели», — говорится в поздравлении на сайте «Россетей».

Новак уточнил, что в 2021 году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, а потребление электроэнергии выросло более чем на 5%.

В ноябре стало известно, что Россия договорилась об экспорте электроэнергии в Казахстан.