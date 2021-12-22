Новак рассказал об уверенном развитии энергетической отрасли России

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Вице-премьер Александр Новак в поздравлении по случаю Дня энергетика, который отмечают в России 22 декабря, отметил, что энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития.
Новак рассказал об уверенном развитии энергетической отрасли России
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«Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели», — говорится в поздравлении на сайте «Россетей».

Новак уточнил, что в 2021 году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, а потребление электроэнергии выросло более чем на 5%.

В ноябре стало известно, что Россия договорилась об экспорте электроэнергии в Казахстан.

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