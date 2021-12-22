Новак рассказал об уверенном развитии энергетической отрасли России
- globallookpress.com
«Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели», — говорится в поздравлении на сайте «Россетей».
Новак уточнил, что в 2021 году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, а потребление электроэнергии выросло более чем на 5%.
В ноябре стало известно, что Россия договорилась об экспорте электроэнергии в Казахстан.