Новак сообщил о достижении договорённостей по экспорту электроэнергии из России в Казахстан

Россия и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из России, условия поставок электроэнергии в дальнейшем определят коммерческие компании. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — цитирует ТАСС Новака.

Как уточняется, условия поставок будут прорабатываться между коммерческими компаниями.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.