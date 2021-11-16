Новак сообщил о достижении договорённостей по экспорту электроэнергии из России в Казахстан
«Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — цитирует ТАСС Новака.
Как уточняется, условия поставок будут прорабатываться между коммерческими компаниями.
В октябре глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.