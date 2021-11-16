Новак сообщил о достижении договорённостей по экспорту электроэнергии из России в Казахстан

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Россия и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из России, условия поставок электроэнергии в дальнейшем определят коммерческие компании. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — цитирует ТАСС Новака.

Как уточняется, условия поставок будут прорабатываться между коммерческими компаниями.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.

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