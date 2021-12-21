В Национальной ассоциации нефтегазового сервиса России высказались о ценах на газ в Европе

Президент и председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков высказался о ценах на газ в Европе.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что политика Брюсселя по отказу от долгосрочных газовых контрактов привела к тому, что Европа осталась без гарантий обязательных поставок и ключевые мировые производители переадресовали потоки поставок на «более премиальные по цене рынки Азии, где идёт активное восстановление экономик от пандемии, оставив Европу без газа».

Ещё одной причиной роста цен эксперт считает «непродуманную ставку на возобновляемые источники энергии».

Как отметил Хайков, высокая стоимость газа «крайне негативно» влияет на европейскую промышленность.

Со своей стороны, экономист Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, в беседе с Life.ru напомнил, что ряд европейских стран летом вовремя не закачал нужные объёмы газа в хранилища.

«Сейчас объём меньше 62%. Это та величина наполнения хранилищ газа в Европе, которая должна быть на середину января обычно. Сейчас 21 декабря — и уже настолько низкий уровень», — пояснил он.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев дал прогноз цен на газ в Европе.