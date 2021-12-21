В Институте энергетики и финансов дали прогноз по ценам на газ в Европе

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Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев дал прогноз по ценам на газ в Европе.
В Институте энергетики и финансов дали прогноз по ценам на газ в Европе
  • AP

«Цены являются аномально высокими, но не катастрофическими. Если такая стоимость сохранится в январе — феврале 2022 года, то это приведёт к снижению спроса со стороны ряда химических предприятий, которые в первую очередь связаны с производством удобрений», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в Европе сейчас пиковый период потребления тепла и электроэнергии, в результате чего отказаться от газа невозможно. Как отметил Белогорьев, можно частично перейти на уголь, мазут и дизель, но для такого переключения есть технологические ограничения.

«Нынешней зимой альтернативы газу нет. Базовое потребление в ЕС сохранится, спрос здесь неэластичный, потребление продолжит падать только в тех отраслях европейской экономики, где газ выступает в роли сырья», — считает эксперт.

Он добавил, что есть разные сценарии, но котировки должны вернуться к норме — ниже $500—600 за 1 тыс. кубометров.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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