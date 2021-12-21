В «Газпроме» дали прогноз цен на газ в мире в ближайшие три года

Заместитель председателя правления компании «Газпром» Фамил Садыгов в интервью корпоративному изданию «Газпрома» дал прогноз относительно цен на газ в мире в 2022—2024 годах.

«К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с доковидными уровнями», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Садыгов добавил, что показатели компании должны будут сохраняться «на надлежащем, весьма высоком уровне» даже при очень умеренных по нынешним меркам экспортных ценах на газ.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз цен на газ в Европе.