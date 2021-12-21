Цены на газ в Европе превысили $2100 за тысячу кубометров
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По данным агентства, к 17:30 мск цены на газ составили $2120 за 1 тыс. куб. м.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.
20 декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что снижение транзита «Газпрома» через Польшу и Украину связано с сокращением европейских заявок на российский газ.