Цены на газ в Европе превысили $2100 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые за всю историю превысили отметку $2100 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, к 17:30 мск цены на газ составили $2120 за 1 тыс. куб. м.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.

20 декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что снижение транзита «Газпрома» через Польшу и Украину связано с сокращением европейских заявок на российский газ.