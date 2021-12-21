Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $2050 за 1000 кубометров

Цены на газ в Европе впервые за всю историю превысили отметку $2050 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что цены растут почти на 20% к уровню от 20 декабря.

По данным агентства, к 17:20 мск цены составили $2052,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.

20 декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что снижение транзита «Газпрома» через Польшу и Украину связано с сокращением европейских заявок на российский газ.