Зампред правления Сбербанка Царёв допустил рост ставок по ипотеке до двузначных значений
- РИА Новости
«Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю», — цитирует Интерфакс Царёва.
По его словам, всё будет зависеть от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке.
«Предпосылки определённые к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня существуют», — заявил он.
Ранее владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала, как появление эскроу-счетов отразилось на рынке недвижимости в России. По словам эксперта, теперь при покупке квартиры на стадии котлована риски граждан сводятся к минимуму.