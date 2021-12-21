Зампред правления Сбербанка Царёв допустил рост ставок по ипотеке до двузначных значений

Ставки по ипотеке в 2022 году могут вырасти до двузначных значений, считает зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю», — цитирует Интерфакс Царёва.

По его словам, всё будет зависеть от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке.

«Предпосылки определённые к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня существуют», — заявил он.

Ранее владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала, как появление эскроу-счетов отразилось на рынке недвижимости в России. По словам эксперта, теперь при покупке квартиры на стадии котлована риски граждан сводятся к минимуму.