Зампред правления Сбербанка Царёв допустил рост ставок по ипотеке до двузначных значений

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Ставки по ипотеке в 2022 году могут вырасти до двузначных значений, считает зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.
Зампред правления Сбербанка Царёв допустил рост ставок по ипотеке до двузначных значений
  • РИА Новости

«Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю», — цитирует Интерфакс Царёва.

По его словам, всё будет зависеть от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке.

«Предпосылки определённые к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня существуют», — заявил он.

Ранее владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала, как появление эскроу-счетов отразилось на рынке недвижимости в России. По словам эксперта, теперь при покупке квартиры на стадии котлована риски граждан сводятся к минимуму.

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