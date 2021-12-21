МВФ одобрил транш по списанию процентов с долгов самых бедных стран

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил транш на списание процентов по долгам 25 самых бедных стран.
МВФ одобрил транш по списанию процентов с долгов самых бедных стран
  • globallookpress.com

«Исполнительный совет МВФ утвердил пятый и последний транш списания долгов в рамках Фонда сдерживания и ликвидации катастроф (CCRT) для 25 стран», — говорится в заявлении фонда.

Речь идёт о выделении $115 млн помимо уже предоставленных для этих целей $964 млн.

В июле исполнительный совет МВФ одобрил расширение средств организации на $650 млрд.

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева пояснила, что это необходимо для удовлетворения глобальных потребностей в условиях глубочайшего кризиса со времён Великой депрессии.

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