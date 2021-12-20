WSJ: США стремятся к мировому лидерству в сфере экспорта СПГ

Короткая ссылка
Текущие условия на рынке, в том числе высокие цены на газ в Европе и Азии, а также политическая ситуация вокруг Украины, создают идеальные условия для создания американских терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).
WSJ: США стремятся к мировому лидерству в сфере экспорта СПГ
  • Reuters

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, благодаря тёплой погоде в начале зимы газ в Соединённых Штатах сейчас стоит примерно в десять раз дешевле, чем в Европе.

К тому же, по информации издания, китайские компании вновь обращаются к США с целью импорта СПГ после торговых войн при экс-президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе.

Так, только в октябре и ноябре текущего года компании из КНР заключили четыре долгосрочных контракта на закупки газа в США.

Как подчёркивается, в Европе ситуация также благоприятствует повышению спроса на американский СПГ, поскольку напряжённость вокруг Украины «ухудшает перспективы для российского газа».

В понедельник, 20 декабря, стоимость газа на европейском рынке впервые с начала октября поднималась выше отметки $1700 за 1 тыс. кубометров.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить