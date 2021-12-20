WSJ: США стремятся к мировому лидерству в сфере экспорта СПГ

Текущие условия на рынке, в том числе высокие цены на газ в Европе и Азии, а также политическая ситуация вокруг Украины, создают идеальные условия для создания американских терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, благодаря тёплой погоде в начале зимы газ в Соединённых Штатах сейчас стоит примерно в десять раз дешевле, чем в Европе.

К тому же, по информации издания, китайские компании вновь обращаются к США с целью импорта СПГ после торговых войн при экс-президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе.

Так, только в октябре и ноябре текущего года компании из КНР заключили четыре долгосрочных контракта на закупки газа в США.

Как подчёркивается, в Европе ситуация также благоприятствует повышению спроса на американский СПГ, поскольку напряжённость вокруг Украины «ухудшает перспективы для российского газа».

В понедельник, 20 декабря, стоимость газа на европейском рынке впервые с начала октября поднималась выше отметки $1700 за 1 тыс. кубометров.

Подробнее — в материале RT.