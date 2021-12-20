Власти Крыма рассказали о развитии экспорта в республике

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Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал о развитии экспорта в республике.
Власти Крыма рассказали о развитии экспорта в республике
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил работу Южного регионального центра поддержки экспорта. В частности, в 2021 году при содействии центра 19 субъектов МСП в сфере туризма, косметики промышленности, сельского хозяйства и виноделия подписали контракты с Казахстаном, Узбекистаном, КНР, Белоруссией и другими странами.

«Контракты в основном заключены в сфере пищевой промышленности: мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, травяной сбор и так далее, а также на косметические средства, электрооборудование, строительные материалы, туристические услуги. В этом году при поддержке центра предприниматели заключили два экспортных контракта с Казахстаном и Китаем на сумму более 20 млн рублей. Речь идёт о поставках косметики и вина», — уточнил Шеряко.

За 2020 год объём экспорта составил около $30 млн.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил $23 млрд в январе — сентябре 2021 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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