Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов АПК
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 млрд рублей.
Выделенные средства помогут при вводе в эксплуатацию молочных ферм, в завершении строительства центров селекции и семеноводства, хранилищ сельхозпродукции.
Кроме Татарстана, средства на эти цели получили ещё девять регионов, сообщает «Бизнес Online». Это Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. В частности, Татарстан получит 529,4 млн рублей — это самая крупная выплата среди других субъектов.
Ранее сообщалось, что в тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.