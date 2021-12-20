Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов АПК

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Более 500 млн рублей выделили из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов АПК
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 млрд рублей.

Выделенные средства помогут при вводе в эксплуатацию молочных ферм, в завершении строительства центров селекции и семеноводства, хранилищ сельхозпродукции.

Кроме Татарстана, средства на эти цели получили ещё девять регионов, сообщает «Бизнес Online». Это Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. В частности, Татарстан получит 529,4 млн рублей — это самая крупная выплата среди других субъектов.

Ранее сообщалось, что в тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.

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