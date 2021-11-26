В подмосковных теплицах собрали более 91 тысячи тонн овощей с начала года

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В тепличных хозяйствах Московской области собрали 91,5 тыс. тонн овощей с начала 2021 года.
В подмосковных теплицах собрали более 91 тысячи тонн овощей с начала года
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тыс. тонн. Огурцов произведено более 58,2 тыс. тонн, томатов — 32,4 тыс. тонн, прочих овощных культур — порядка 1 тыс. тонн», — заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в теплицах собрано более чем на 8,2 тыс. тонн овощей больше, чем в прошлом году.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым занял первое место в ЮФО по темпам роста производства сельхозпродукции в 2021 году.

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