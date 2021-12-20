ЦБ предлагает ограничить размер депозита для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тыс. рублей

Как пишет РБК, об этом заявил во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Отмечается, что речь идёт о спецвкладах для россиян с невысокими доходами.

Как ожидается, доходность этих вкладов будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Идея создания такого продукта впервые прозвучала в конце ноября.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку.

В настоящее время государство гарантирует гражданам возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей.