ЦБ предлагает ограничить размер депозита для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей
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- РИА Новости
Как пишет РБК, об этом заявил во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Отмечается, что речь идёт о спецвкладах для россиян с невысокими доходами.
Как ожидается, доходность этих вкладов будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.
Идея создания такого продукта впервые прозвучала в конце ноября.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку.
В настоящее время государство гарантирует гражданам возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей.