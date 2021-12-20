Аналитик Кулагин назвал напряжённой ситуацию с газом в Европе

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Дарья Ускова
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал превышение отметки цены газа в Европе в $1700 за тысячу кубометров.
Аналитик Кулагин назвал напряжённой ситуацию с газом в Европе
  • Reuters

«Для Европы это означает увеличение расходов, которые прежде всего будут ложиться на потребителей. Это продлевает всю ту проблематику, связанную с энергоёмкой промышленностью... Предприятия закрывались, приостанавливали свою деятельность, потому что на таких ценах производить продукцию (те же азотные и прочие удобрения) достаточно дорого и конкурировать на мировом рынке с ними нереально», — подчеркнул эксперт.

Тревожным фактором для Европы в этой ситуации является то, что данный показатель не является ценовым пиком, считает Кулагин.

«Впереди основные холода... Уровень поставок в Европу газа достаточно невысокий. Уровень заполненности хранилищ довольно низкий... В целом ситуация остаётся напряжённой», — сообщил специалист.

Европейцам остаётся надеяться исключительно на мягкую зиму, и, соответственно, «расход газа будет не так велик», однако «это не тот фактор, на который можно повлиять», заключил собеседник RT.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщил, что цена январского фьючерса на газ в Европе превысила отметку $1700 за 1 тыс. куб. м.

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