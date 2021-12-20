«Ъ»: Repsol может уйти из российского нефтедобывающего бизнеса до конца года

Крупнейшая испанская компания в области добычи углеводородов Repsol может продать «Газпром нефти» свои доли в российских активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации источников издания, сделку, вероятнее всего, закроют до конца года.

При этом источники утверждают, что сумма сделки будет «символической».

Как считают опрошенные газетой эксперты, испанская компания покинет российскую нефтегазовую отрасль в связи с объявленной целью по снижению инвестиций в углеводороды.

Отмечается, что газета не получила комментарии Repsol, «Газпром нефти» и Федеральной антимонопольной службы.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в компании ожидают рекордной прибыли по итогам 2021 года.