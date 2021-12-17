В «Газпром нефти» сообщили об ожидающейся рекордной прибыли по итогам 2021 года

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Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в компании ожидают рекордной прибыли по итогам 2021 года.
В «Газпром нефти» сообщили об ожидающейся рекордной прибыли по итогам 2021 года
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«У нас по году будет рекордная прибыль в истории компании», — приводит его заявление РИА Новости.

По его словам, компания заплатит почти 1 трлн налогов в разные бюджеты.

Дюков уточнил, что «добыча растёт, прибыль растёт».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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