В «Газпром нефти» сообщили об ожидающейся рекордной прибыли по итогам 2021 года

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в компании ожидают рекордной прибыли по итогам 2021 года.

«У нас по году будет рекордная прибыль в истории компании», — приводит его заявление РИА Новости.

По его словам, компания заплатит почти 1 трлн налогов в разные бюджеты.

Дюков уточнил, что «добыча растёт, прибыль растёт».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».