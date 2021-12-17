Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Премиум»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Премиум».
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Премиум»
  • РИА Новости

По величине активов кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе России.

Отмечается, что НКО «Премиум» (ООО) не является участником системы страхования вкладов.

«НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — говорится в сообщении ЦБ.

3 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование».

Регулятор предписал приостановить полномочия её исполнительных органов и назначить временную администрацию на полгода под управлением «Агентства по страхованию вкладов».

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