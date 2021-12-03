Центробанк отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Регулятор предписал приостановить полномочия её исполнительных органов и назначить временную администрацию на полгода под управлением «Агентства по страхованию вкладов».
Центробанк отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в приказе Центробанка.

Такое решение принято в связи с нарушением публичным акционерным обществом «минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», отметили в ЦБ.

ПАО «АСКО-Страхование» было основано в 1990 году. До 29 июня 2018 года компания называлась «Южурал-АСКО».

По её собственным данным, является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.

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