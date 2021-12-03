Центробанк отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
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Об этом говорится в приказе Центробанка.
Такое решение принято в связи с нарушением публичным акционерным обществом «минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», отметили в ЦБ.
ПАО «АСКО-Страхование» было основано в 1990 году. До 29 июня 2018 года компания называлась «Южурал-АСКО».
По её собственным данным, является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.