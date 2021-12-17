Канцлер ФРГ Шольц: решение по «Северному потоку — 2» не политическое

Короткая ссылка
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) принимает решения по газопроводу «Северный поток — 2» без политики, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, на данный момент проверяется соответствие проекта европейскому энергетическому законодательству.

«Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии», — приводит РИА Новости слова Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что для этого нужно много консультаций.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить