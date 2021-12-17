Канцлер ФРГ Шольц: решение по «Северному потоку — 2» не политическое

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) принимает решения по газопроводу «Северный поток — 2» без политики, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, на данный момент проверяется соответствие проекта европейскому энергетическому законодательству.

«Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии», — приводит РИА Новости слова Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что для этого нужно много консультаций.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».