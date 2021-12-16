«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря
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Отмечается, что во время аукциона предлагалось зарезервировать на пятницу мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.
15 декабря в «Газпроме» заявили, что запасы газа в Европе уменьшились на треть с начала года. При этом в компании отметили, что продолжают закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что «Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.