«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря

Российская компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу, 17 декабря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные аукциона GSA Platform.

Отмечается, что во время аукциона предлагалось зарезервировать на пятницу мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.

15 декабря в «Газпроме» заявили, что запасы газа в Европе уменьшились на треть с начала года. При этом в компании отметили, что продолжают закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Ранее сообщалось, что «Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.