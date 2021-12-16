Москва продала на торгах более 1500 объектов нежилой недвижимости в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В 2021 году инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости. С января по ноябрь включительно с победителями заключён 1561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тыс. кв. м», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Больше всего городской недвижимости (707 объектов) выкупили в 2021 году физлица.
Индивидуальные предприниматели приватизировали 596 объектов, юрлица — 258.
Ранее сообщалось, что в Московской области рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов.