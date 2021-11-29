В Подмосковье рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов

В Московской области рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«В Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 новых проектов, из них 28 — объекты крупного бизнеса, 22 — малого», — заявили в ведомстве.

В числе проектов крупного бизнеса — пять объектов сельхозназначения в Щёлкове, три склада в Раменском и Дмитровском округах, производства в Можайском округе и Солнечногорске, а также торгово-складской комплекс в Красногорске.

Среди проектов малого бизнеса — медцентр в Коломне, инновационный центр в Наро-Фоминском округе, конюшня и манеж в Истре.

Ранее НСН сообщала, что малый и средний бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву 335 нежилых помещений в январе — сентябре 2021 года.