В Подмосковье рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов

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В Московской области рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов.
В Подмосковье рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«В Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 новых проектов, из них 28 — объекты крупного бизнеса, 22 — малого», — заявили в ведомстве.

В числе проектов крупного бизнеса — пять объектов сельхозназначения в Щёлкове, три склада в Раменском и Дмитровском округах, производства в Можайском округе и Солнечногорске, а также торгово-складской комплекс в Красногорске.

Среди проектов малого бизнеса — медцентр в Коломне, инновационный центр в Наро-Фоминском округе, конюшня и манеж в Истре.

Ранее НСН сообщала, что малый и средний бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву 335 нежилых помещений в январе — сентябре 2021 года.

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