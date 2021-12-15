РБК: «Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными

Компания «Роснано» направила трём банкам досудебные претензии с требованием признать недействительными заключённые с ними кредитные договоры под госгарантии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Роснано» направила досудебные претензии в три банка — Совкомбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Как следует из отчётности, по состоянию на 30 июня госкомпания была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку, 16 млрд рублей — Промсвязьбанку, 0,85 млрд рублей — банку «Ак Барс».

Общая сумма задолженности составляет почти 55 млрд рублей.

По данным РБК, в «Роснано» считают, что «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

Ранее в Минфине России сообщили, что российским правительством в настоящее время прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано».