«Молдовагаз» попросил аванс у небытовых потребителей для расчётов с «Газпромом»

Короткая ссылка
Газораспределительная компания «Молдовагаз» призвала небытовых потребителей газа выплатить ей аванс за поставки топлива для расчётов с «Газпромом» за текущие поставки.
«Молдовагаз» попросил аванс у небытовых потребителей для расчётов с «Газпромом»
  • Reuters

«Предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои платёжные обязательства... а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потреблённого в первой половине декабря текущего года», — сообщила пресс-служба «Молдовагаза».

Уточняется, что с такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью «минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря текущего года».

Как ранее заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, тот факт, что Молдавии для расчётов за газ в ноябре потребовались бюджетные средства, говорит о системных проблемах в энергетической сфере республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить