«Молдовагаз» попросил аванс у небытовых потребителей для расчётов с «Газпромом»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» призвала небытовых потребителей газа выплатить ей аванс за поставки топлива для расчётов с «Газпромом» за текущие поставки.

«Предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои платёжные обязательства... а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потреблённого в первой половине декабря текущего года», — сообщила пресс-служба «Молдовагаза».

Уточняется, что с такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью «минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря текущего года».

Как ранее заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, тот факт, что Молдавии для расчётов за газ в ноябре потребовались бюджетные средства, говорит о системных проблемах в энергетической сфере республики.