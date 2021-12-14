Международная неделя бизнеса пройдёт 15—18 декабря в Уфе

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Международная неделя бизнеса состоится 15—18 декабря в Уфе.
Международная неделя бизнеса пройдёт 15—18 декабря в Уфе
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Об этом сообщает kp.ru.

«Уверен, что те мероприятия, которые запланированы в рамках Международной недели бизнеса — 2021, дадут дополнительный импульс для развития экономики не только Башкортостана, но и всей страны, а также позволят предпринимателям и всему бизнес-сообществу найти ответы на многие вопросы, связанные с цифровой трансформацией, технологической эволюцией и международной кооперацией», — отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Среди тем пленарных заседаний — «Экспорт в эпоху технологической эволюции», «Международная кооперация. Открывая мир каждому», «Гонка лидеров. Конкуренция для достижения общего результата».

Также запланирована презентация международного музыкального конкурса Soul of Eurasia, награждение победителей конкурсов «Экспортёр года» и «100 лучших товаров России — 2021», торжественное открытие индустриального парка «Уфимский».

Страна — партнёр Международной недели бизнеса — Казахстан. Ожидается визит делегации под руководством премьер-министра Аскара Мамина.

Ранее сообщалось, что стала известна архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума, который пройдёт 17—19 февраля 2022 года.

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