Москва стала лидером рейтинга прозрачности закупок в 2021 году

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Москва стала лидером Национального рейтинга прозрачности закупок в 2021 году.
Москва стала лидером рейтинга прозрачности закупок в 2021 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как пишет НСН, столица занимает первое место 16-й год подряд.

«Это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию закупочных процессов, просветительской работе с поставщиками, а также поддержке малого бизнеса», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Также заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что за пять лет число процедур, проведённых с использованием типовой документации, выросло в шесть раз, сумма контрактов — в пять раз и достигла 520 млрд рублей в 2021 году.

«Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10% бюджетных средств. До конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76%», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений физлиц с начала 2021 года, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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