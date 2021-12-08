На Портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений с начала года
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Об этом сообщает НСН.
В основном сайт посещают жители Москвы и Московской области. Также в список попали пользователи из Пермского и Краснодарского края.
Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, рост интереса к порталу связан с тем, что это простой и удобный ресурс.
Чтобы стать поставщиком или заказчиком, нужно пройти бесплатную регистрацию и иметь электронную подпись.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что названы самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков.