На Портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений с начала года

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На Портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений физлиц с начала 2021 года, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
На Портале поставщиков Москвы зарегистрировали 10 млн посещений с начала года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

В основном сайт посещают жители Москвы и Московской области. Также в список попали пользователи из Пермского и Краснодарского края.

Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, рост интереса к порталу связан с тем, что это простой и удобный ресурс.

Чтобы стать поставщиком или заказчиком, нужно пройти бесплатную регистрацию и иметь электронную подпись.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что названы самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков.

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