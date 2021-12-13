Российские банки выдали 1,8 млн кредитных карт в ноябре

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Российские банки оформили 1,8 млн кредитных карт в ноябре 2021 года, что на 3% больше, чем месяцем ранее, и на 68% больше, чем год назад.
Российские банки выдали 1,8 млн кредитных карт в ноябре
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Самый большой рост выдач в годовом выражении — на 79% — отмечен в Иркутской области, на 84% — в Ставропольском крае и на 91% — в Пермском крае.

Наименьший — на 48% — в Тюменской области, на 46% — в Новосибирской области и на 42% — в Санкт-Петербурге.

В Москве рост выдач карт составил 62%.

Ранее сообщалось, что банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными в октябре 2021 года, что на 22% больше по сравнению с октябрём 2020-го.

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