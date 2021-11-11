ОКБ: банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными в октябре

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Банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными в октябре 2021 года, что на 22% больше по сравнению с октябрём 2020-го, заявили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ).
ОКБ: банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными в октябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

За десять месяцев 2021 года россияне оформили 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2020-го, а также больше, чем за весь 2020-й (14,5 млн кредитов) и за весь 2019 год (15,3 млн).

В ОКБ ожидают, что общее число выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.

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