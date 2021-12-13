Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил $23 млрд в январе — сентябре

Короткая ссылка
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил $23 млрд в январе — сентябре 2021 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил $23 млрд в январе — сентябре
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объёмам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Её доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди основных покупателей московской продукции — Казахстан, Белоруссия и США. А общее число импортёров достигает 183.

Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, иностранные партнёры закупают у города, в частности, механическое оборудование и его комплектующие, электроустройства, а также пластмассу и изделия из неё. 

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса Калининградской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» превысил $1,7 млрд за 11 месяцев 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить