Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил $23 млрд в январе — сентябре 2021 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объёмам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Её доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди основных покупателей московской продукции — Казахстан, Белоруссия и США. А общее число импортёров достигает 183.

Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, иностранные партнёры закупают у города, в частности, механическое оборудование и его комплектующие, электроустройства, а также пластмассу и изделия из неё.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса Калининградской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» превысил $1,7 млрд за 11 месяцев 2021 года.