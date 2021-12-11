Песков заявил об отсутствии у России планов снижать цены на газ для Греции

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Цены на газ являются двусторонним вопросом «Газпрома» и Греции, Москва не намерена снижать стоимость топлива для Афин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии у России планов снижать цены на газ для Греции
  • РИА Новости

Корреспондент телеканала ANT1 заявила, что рост цен на газ оказал значительное влияние на Грецию. Она также поинтересовалась, может ли Москва помочь Афинам в этой ситуации. 

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — уточнил Песков.

После чего журналистка попросила дать совет, как обеспечить стабильные цены на газ в текущей нестабильной обстановке.

Песков заметил, что цены на природный газ стабильны, его стоимость повышалась только на спотовом рынке. Он также сообщил, что Россия не может гарантировать скидку на топливо для Греции.

«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — пояснил Песков.

По его словам, таким образом стоимость газа будет закреплена и не будет колебаться от $500 до $1100 за 1 тыс. кубометров за одну ночь.

Ранее Песков заявил, что поставки природного газа из России покрывают 40% потребностей Греции

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