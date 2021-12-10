В Омской области запустили солнечную электростанцию
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Об этом сообщает ОТР.
Станция должна вырабатывать около 35 млн киловатт-часов в год.
«Порядка 500 столов двусторонних панелей. Двусторонние панели за счёт отражения снега — они более мощной производительности, то есть КПД повышенное. За счёт этого мы и сократили площадь станции. Уменьшили размеры в полтора раза», — заявил Руслан Сынбулатов, инженер строительного контроля.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию.