В Омской области запустили солнечную электростанцию

В Русско-Полянском районе Омской области запустили солнечную электростанцию. Её мощность составляет 30 мегаватт.

Об этом сообщает ОТР.

Станция должна вырабатывать около 35 млн киловатт-часов в год.

«Порядка 500 столов двусторонних панелей. Двусторонние панели за счёт отражения снега — они более мощной производительности, то есть КПД повышенное. За счёт этого мы и сократили площадь станции. Уменьшили размеры в полтора раза», — заявил Руслан Сынбулатов, инженер строительного контроля.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию.