На Ставрополье заработала новая ветроэлектростанция
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает НТВ.
Мощности ветроэлектростанции хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город с населением около 100 тыс. человек.
Таким образом, «Росатом» построил пятый ветропарк в России, причём три из них находятся на Ставрополье.
Для контроля работы ветроустановок разработано собственное программное обеспечение.
Ранее сообщалось, что электроэнергия с ветроэлектростанции (ВЭС) в Ипатовском округе Ставропольского края начала поступать на оптовый рынок России.
Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.