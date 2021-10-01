На Ставрополье заработала новая ветроэлектростанция

Короткая ссылка
В Ставропольском крае запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию.
На Ставрополье заработала новая ветроэлектростанция
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает НТВ.

Мощности ветроэлектростанции хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город с населением около 100 тыс. человек.

Таким образом, «Росатом» построил пятый ветропарк в России, причём три из них находятся на Ставрополье.

Для контроля работы ветроустановок разработано собственное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что электроэнергия с ветроэлектростанции (ВЭС) в Ипатовском округе Ставропольского края начала поступать на оптовый рынок России.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить