На Ставрополье заработала новая ветроэлектростанция

В Ставропольском крае запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию.

Об этом сообщает НТВ.

Мощности ветроэлектростанции хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город с населением около 100 тыс. человек.

Таким образом, «Росатом» построил пятый ветропарк в России, причём три из них находятся на Ставрополье.

Для контроля работы ветроустановок разработано собственное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что электроэнергия с ветроэлектростанции (ВЭС) в Ипатовском округе Ставропольского края начала поступать на оптовый рынок России.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.