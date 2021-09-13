Третью ветроэлектростанцию запустили на Ставрополье

Электроэнергия с ветроэлектростанции (ВЭС) в Ипатовском округе Ставропольского края начала поступать на оптовый рынок России.

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Ветропарк Бондаревской ВЭС объединяет 48 башен-энергоустановок, совокупная мощность которых составляет 120 мегаватт.

«Сейчас инициатор проекта — компания «Новавинд» — строит на Ставрополье ещё две ВЭС. Одну из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года», — сообщил Владимир Владимиров.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.